Livraria Cultura pede recuperação judicial

24/10/2018 | 20:24



A Livraria Cultura entrou com pedido de recuperação judicial, segundo comunicado distribuído nesta quarta-feira, 24, a editoras e credores da companhia. Mesmo depois de receber uma injeção de cerca de R$ 130 milhões para encerrar as operações da rede francesa Fnac no País, a companhia não conseguiu solucionar seus problemas financeiros e teve de recorrer à proteção da Justiça.

A empresa foi criada por Eva Herz, em 1947, e hoje está em sua terceira geração de administradores.