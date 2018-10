Zverev estreia com vitória e Cilic cai na 2ª rodada na Basileia

24/10/2018 | 19:55



Dois dos candidatos ao título do Torneio da Basileia, o alemão Alexander Zverev e o croata Marin Cilic tiveram destinos opostos nesta quarta-feira. O primeiro, que entrou na competição como o segundo cabeça de chave, venceu em sua primeira partida na quadra dura do torneio suíço, de nível ATP 500. Já Cilic se despediu na segunda rodada.

Zverev superou o holandês Robin Haase, 47º do mundo, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1h29min. Atual número cinco do mundo, o alemão foi irregular no saque, com sete aces e cinco duplas faltas. E precisou salvar oito break points. Acabou sofrendo duas quebras de saque. Mas, como obteve quatro quebras, saiu de quadra com a vitória.

Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, Zverev vai encarar o australiano Alexei Popyrin, que saiu do qualifying. Se confirmar o favoritismo, poderá cruzar nas quartas com o vencedor do duelo entre o espanhol Roberto Bautista Agut e o sérvio Dusan Lajovic. Bautista Agut, oitavo cabeça de chave, superou nesta quarta o português João Sousa por 6/4 e 6/3, enquanto Lajovic superou o francês Adrian Mannarino por 6/7 (4/7), 6/1 e 6/2.

Finalistas do Torneio de Estocolmo, na semana passada, o grego Stefanos Tsitsipas e o letão Ernests Gulbis estrearam com vitória na Basileia nesta quarta. Campeão no fim de semana, o tenista da Grécia derrotou o francês Jeremy Chardy por 6/2 e 7/6 (7/3). Gulbis, por sua vez, despachou o norte-americano Jack Sock, quinto cabeça de chave, por 7/5 e 6/4.

Tsitsipas, quarto pré-classificado na competição suíça, enfrentará na sequência o alemão Peter Gojowczyk, enquanto Gulbis vai ter pela frente o francês Gilles Simon,

Já pela segunda rodada do torneio, o norte-americano Taylor Fritz bateu o local Henri Laaksonen por 6/2 e 7/5, e Marin Cilic caiu diante do romeno Marius Copil por 7/5 e 7/6 (7/2).

Terceiro cabeça de chave, o vice-campeão de Wimbledon segue em má fase nesta segunda metade da temporada. Nesta quarta, o número seis do mundo não resistiu aos 21 aces disparados pelo rival, 93º do mundo. Cilic anotou apenas um e sofreu uma quebra de saque, o que foi decisivo para o resultado.