A campanha queremista de 1950

“Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar”...

Marcha de Haroldo Lobo e Marino Pinto gravada por Francisco Alves em outubro de 1950.

Aproximavam-se as eleições presidenciais de 1950. Iniciava-se a campanha ‘queremista’ com o objetivo de lançar Getúlio Vargas candidato à Presidência. Getúlio, eleito senador por vários Estados, era uma força popular inconteste e seu maior rival, nesta linha popular, era o paulista Adhemar de Barros. A união de ambos seria imbatível, raciocinava-se. E a união foi formalizada num comício em São Paulo, em 15 de junho de 1950. Adhemar lançava Getúlio Vargas à Presidência.

Nas ruas, o povo cantava: “É PTB, é PSP, presidente Getúlio, Adhemar senador e Lucas Nogueira Garcez para governador”. No Grande ABC, um jovem de São Caetano se destacava pelas charges que publicava na Imprensa local, Jayme da Costa Patrão.

Patrão fez muitas charges e seu alvo predileto eram os políticos locais, sempre ao lado dos ‘grandões’ da política brasileira.

Em 1989, ao nosso pedido, o hoje saudoso Jayme Patrão retornou no tempo e fez nova caricatura do Getúlio candidato. Alguns anos depois, seus trabalhos seriam reunidos em livro pela Fundação Pró-Memória de São Caetano.

Ela recebeu a maior prova de amizade da vida

A advogada Ana Maria de Lisboa, da Turma da Constituinte de 1988 da Faculdade de Direito de São Bernardo, sempre gostou da área de humanas. Daí optar em cursar Direito. E sempre muito ativa. Líder de grupo na escola: “Era a minha missão defender o próximo. Amo fazer o que faço”.

UMA LEMBRANÇA

As amizades, nascidas na escola, mantidas até hoje. “Alguns são meus padrinhos de casamento. Frequentam a minha casa. Trinta anos de uma verdadeira e sincera amizade”.

DOIS NOMES

Dr. Élcio Bartolomeu. Colega de classe. No 3º ano, ao perder o emprego, e antes de receber a indenização, a jovem Ana Maria não queria voltar à faculdade. E não voltou. No fim de agosto é surpreendida ao receber em casa Elcio e outros seis alunos. Queriam saber da minha ausência. Respondi. O Élcio se propôs a pagar a faculdade naquele período difícil, enquanto a colega não fosse indenizada. “Ele cedeu a mão num momento que eu não imaginava. Isso me marcou bastante. Onde você estiver, Élcio, saudades.”

Professor Sidney Agostinho Benetti. Chegou a ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. “Dr. Benetti me ensinou muito de Processo Civil. Se hoje sou civilista, lembro dele em todos os momentos.”

UM ACONTECIMENTO

O bota-fora que marcou a conclusão do curso. “A gente conseguiu terminar aquela etapa da nossa vida, e dar início a outra que estava por vir. Um momento de euforia muito grande para todos nós.”

A FACULDADE

Marcou o início da sua profissão. “Quando você abraça o Direito você sabe que está na condição do juramento que fez, de ajudar o próximo. E o que você tem de melhor é quando o cliente retorna agradecendo o seu trabalho. O Direito entra na sua corrente sanguínea. Você respira Direito dia e noite, quando ama o que faz. E é isso o que sei fazer até hoje, 30 anos depois.”

A 20ª Turma

A voz dos advogados fora dos autos

"São Caetano em Crônicas"

Um lindo livro de memórias cuja base é o extinto Jornal de São Caetano, semanário que circulou entre 1946 e 1979 e que foi o sustentáculo do movimento autonomista local.

Além de defender e influir na emancipação da cidade, o jornal acompanhou as primeiras décadas de vida independente de São Caetano, registrando o seu cotidiano em artigos como os de Oto Diringer, jornalista que por uma boa temporada dividiu conosco a chefia de reportagem do Diário.

São Caetano em Crônicas passa a ser mais uma excelente fonte desta página Memória.

O lançamento será hoje, a partir das 19h30, no Teatro Santos Dumont, e leva a assinatura de três memorialistas da Fundação Pró-Memória: Cristina Ortega (organizadora), Cristina Toledo de Carvalho (pesquisa) e Paula Fiorotti (edição).



"Um estranho caso de macumba"

Da crônica de Guido Fidelis publicada pelo Diário em 25 de outubro de 1988 e transcrita no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.



Diário há 30 anos

Terça-feira, 25 de outubro de 1988 – ano 31, edição 6892

Manchete – Medicina ABC fecha e suspende vestibular

A Faculdade de Medicina da Fundação ABC foi fechada e se manterá assim por tempo indeterminado, devido à crise financeira que atinge a instituição.

A decisão foi tomada pelo conselho de curadores da entidade que, em reunião sigilosa, também decidiu pela suspensão dos vestibulares de 1989.

Diadema – O vereador Edgard Silvério de Souza (PSB) foi eleito presidente da Câmara Municipal, no lugar de Severino Arcanjo de Oliveira, assassinado durante um assalto à sua casa.

Terceira Divisão – Pelo Campeonato Brasileiro: em Volta Redonda: Volta Redonda 1, Santo André 0.

Em 25 de outubro de...

-1918 – Já são 61 casos de gripe espanhola na região: oito em Paranapiacaba, 23 em Rio Grande (da Serra), dois em Ribeirão Pires, quatro no Pilar (Mauá), dois em São Bernardo, 14 em São Caetano e oito em Santo André. Todos benignos.

O médico Francisco Perrone, após incessante serviço clínico prestado, também é atingido pela gripe.

Prefeito Saladino solicita ao secretário do Interior a permanência do Dr. Nuno Guerner, que foi chamado para prestar serviços em São Paulo.

- A guerra. Do noticiário do Estadão: os aliados fazem 6.000 prisioneiros e apreendem grande quantidade de canhões.



