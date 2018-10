XXXTentacion confessa que agrediu ex-namorada e esfaqueou nove pessoas em gravação inédita

24/10/2018 | 19:09



XXXTentacion é alvo de mais uma polêmica, mesmo após sua morte. Uma gravação inédita de 27 minutos cedidas ao site Pitchfork pelo Ministério Público de Miami, na Flórida, revelam uma conversa do rapper com conhecidos na época em que foi preso, em outubro de 2016, por agredir a ex-namorada. Usado como prova na época do julgamento, o áudio é considerado tanto pelos advogados de acusação quanto de defesa como uma confissão, pois, embora não dê detalhes das agressões, o rapper deixa claro que elas existiram.

- O que ninguém parece entender é que coloquei a fonte de minha felicidade em outra pessoa, e isso foi um erro, certo? Mas ela caiu em todas as ocasiões até agora, até que eu começasse a acabar com ela. Mas eu comecei a fazer isso porque ela cometeu um erro. A partir daí, tudo desmoronou. Agora ela está assustada, ela está com medo pela própria vida. O que eu entendo. Você me conhece, você sabe o que faço com as pessoas.

Segundo a ex-namorada do rapper, as agressões começaram, pois ele acreditava que ela o havia traído. Em outros momentos do áudio, é possível ouvir o homem dizendo:

- Eu vou matá-la se ela brincar comigo.

Além disso, XXXTentacion falou sobre o episódio em que foi acusado de esfaquear pessoas em janeiro de 2016, na Flórida.

- Estou no New Times [jornal] por esfaqueamento, quantas pessoas eles colocam na notícia? Eles dizem que foram três, mas foram oito.

Ainda tentando justificar o motivo pelo qual a ex teria medo dele, o rapper também fala de quando esfaqueou seu antigo empresário, o que o levou à cadeia por um curto período também em 2016.

- Ela viu essas coisas, viu quando voltei. Por isso estava com medo. Ela acha que vou matá-la.

XXXtentacion também falou sobre episódios traumáticos em sua vida, como testemunhar um estupro e ver uma pessoa tentar matar sua mãe, explicando que seu temperamento violento vinha desses acontecimentos.

O rapper foi baleado em 18 de junho de 2018, na Flórida. Ele estava esperando o julgamento pelas denúncias de agressão feitas pela ex, mas, na ocasião de sua morte, o processo foi arquivado pela justiça. XXXTentacion se declarava inocente.