Após polêmica, Diego Alves treina normalmente com elenco no CT do Flamengo

24/10/2018 | 19:02



Protagonista da polêmica dos últimos dias no Flamengo, o goleiro Diego Alves trabalhou normalmente com o elenco rubro-negro nesta quarta-feira. O treino aconteceu um dia depois de a diretoria definir sua permanência no clube, apesar do caso de indisciplina no último fim de semana.

Diego Alves realizou o aquecimento ao lado de seus companheiros no Ninho do Urubu nesta quarta. Depois, com a atividade já fechada à imprensa, participou do trabalho destinado aos goleiros ao lado de César e Thiago.

No último fim de semana, Diego Alves se recusou a ficar na reserva de César no confronto diante do Paraná e, por isso, sequer viajou com o elenco para Curitiba. Havia a possibilidade de que seu contrato fosse rescindido, mas uma reunião na terça decretou que ele seguirá à disposição de Dorival Júnior.

Não se sabe, porém, se Diego Alves seguirá no Flamengo após o fim da temporada, mesmo tendo contrato até 2020. O ato de indisciplina teria desagradado bastante o elenco e Dorival, e há a possibilidade de o jogador buscar novos ares.

Também não está certo se ele seguirá como reserva do Flamengo no próximo compromisso da equipe, o importante confronto diante do Palmeiras, sábado, no Maracanã. O time rubro-negro é o segundo colocado do Brasileirão, com 58 pontos, quatro atrás do adversário do fim de semana.