A dois passos do paraíso

Cecília Del Gesso

Do Diário do Grande ABC



25/10/2018 | 07:10



Para quem gosta de fazer passeios ecológicos e se refrescar na natureza, Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, revela algumas surpresas. A cidade esconde praias praticamente selvagens e cachoeiras bem no meio da mata.

Com mais de 100 quilômetros de costa, 102 praias belíssimas e 23 ilhas, Ubatuba brinda o turista com alguns dos mais belos cartões-postais do Estado. Localizado a 249 quilômetros de Santo André – cerca de três horas e meia de distância –, este paraíso está escondido entre São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores metrópoles brasileiras.

Entre os 645 municípios do Estado, Ubatuba encontra-se entre os quatro mais procurados pelos turistas do Brasil, principalmente para a prática do ecoturismo. A cidade tem um dos maiores índices de Mata Atlântica preservada, com 89%, e conta com três parques de preservação ambiental. O maior deles é o Parque Estadual da Serra do Mar, com mais de 47 mil hectares.

Quem visita Ubatuba se impressiona com a exuberante natureza e seu mar, cuja coloração é esverdeada. Há praias para todos os gostos: desde práticas esportivas como surfe e mergulho ou, simplesmente, para quem quer tomar banho de mar, em uma praia tranquila e sem ondas.

A costa litorânea de Ubatuba é dividida em três partes: Praias do Centro, Litoral Sul e Litoral Norte. O Sul concentra a maioria das praias e dos bairros compostos por ruas pé na areia e casas de veraneio. É nessa região que estão algumas das mais belas praias de Ubatuba, como a do Cedro, que fica na trilha turística das Sete Praias, a pequena do Sununga, espremida entre gigantescas rochas e morros e a de Domingos Dias.

Na região central de Ubatuba está situada o menor número delas, apenas oito. Praia Grande, Itaguá ou Maranduba são muito frequentadas por causa do fácil acesso. Itaguá, por exemplo, conta com diversos bares e lanchonetes, que à noite lotam de jovens à procura de diversão.

Já no Litoral Norte estão algumas das mais paradisíacas praias de Ubatuba. Essa região é conhecida por ser a mais preservada e selvagem e, das 30 praias, oito encontram-se em área de proteção ambiental. O local também é muito procurado por surfistas, com destaque para as praias Brava da Almada, do Félix e de Itamambuca.

FESTAS POPULARES - Nem só de sombra e água fresca, porém, vive Ubatuba. As comunidades tradicionais mantêm vivos seus costumes que remontam cultura de quase 400 anos. A cidade promove a Folia de Santos Reis, manifestação popular de cunho religioso trazida pelos portugueses de 1º de dezembro até 6 de janeiro. Já a Festa do Divino Espírito Santo, que ocorre há mais de dois séculos, acontece sempre no mês de julho.

Mas a principal festividade acontece em junho, em comemoração ao padroeiro da cidade: a Festa de São Pedro Pescador, que promove shows musicais, corrida de canoa caiçara, apresentação de grupos tradicionais e cultura popular.



Trilha das Sete Praias revela encantos da região

Que Ubatuba tem praias lindas, todo mundo já sabe. Então, que tal separar um dia para fazer passeio diferente? Opções não faltam para explorar praias desertas, com águas cristalinas e que justificam o fato de a cidade pertencer à Costa Verde brasileira.

Para quem gosta de aventura, a Trilha das Sete Praias é o passeio perfeito. Com mais de dez quilômetros de pura beleza natural, o trajeto é feito entre as praias Lagoinha e Fortaleza. O percurso deve começar cedo (leva quase o dia todo) e o mais importante: ser feito sempre com a presença de um guia com certificação do Ministério do Turismo. “É muito importante que as pessoas sigam regras básicas antes de começar, pois mesmo sendo considerada uma trilha de nível moderada deve ser feita na presença de alguém que conheça a região”, informa a guia Emanuelle Briet. O passeio custa, em média, R$ 70 por pessoa.

A caminhada, que exige certo esforço físico, começa pela Praia da Lagoinha, com sua areia compactada e suas águas calmas. Andando mais um pouco é possível descansar na Praia do Oeste. Pequena e sombreada, também oferece mar tranquilo e areia monazítica, com concentração natural de minerais pesados.

A terceira praia faz parte do trecho mais fácil da trilha, uma vez que seu caminho é todo plano. A Praia do Peres possui vilarejo com comunidade tradicional e alguns barzinhos abertos na alta temporada (dezembro a fevereiro). Com água clara e rodeada pela Mata Atlântica, a Praia do Bonete é o local ideal para fugir da agitação. Como o próprio nome já indica, a Praia do Deserto é verdadeiro paraíso. Com 300 metros de mar aberto e calmo, é o local ideal para descansar da trilha, tomar um banho e almoçar antes de dar início ao trecho mais puxado do passeio.

Considerada uma das dez praias mais lindas do Brasil, a Praia do Cedro tem areia grossa e piscinas naturais. O mar de tombo é calmo e a água costuma ser transparente, o que facilita a prática de mergulho. Depois de uma boa caminhada, a última praia: da Fortaleza. Conhecida pela prática de boulder (esporte de escalada sem equipamento), possui orla de um quilômetro e é sombreada por chapéu-do-sol (árvore tropical).

TURISMO NÁUTICO - Ubatuba possui 16 ilhas e sete ilhotes. As mais visitadas são a Anchieta, do Prumirim e das Couves. O passeio, que pode ser feito de barco, dura cerca de cinco horas, com saída da praia do Itaguá. A Nautika Tour oferece três destinos: Ilha Anchieta e Praia de Sete Fontes; Ilha das Couves e Prumirin e Ilha dos Porcos e Prumirin. Os preços variam entre R$ 100 e R$ 120 por pessoa, de acordo com o destino.

Apesar de ser particular, a Ilha dos Porcos, ou Ilha do Mar Virado, pode ser livremente visitada. Com difícil acesso, só é possível chegar lá de barco. O passeio é bem privativo, ideal para quem quer fugir da agitação dos feriados e da alta temporada. O local, que possui apenas uma casa, conta com paisagem incrível, com águas claras e transparentes.

Localizada ao Norte da cidade, a Ilha de Prumirin é uma praia com águas calmas e rasas, com pequena faixa de areia branca e fina. Para quem gosta de aventuras, é possível caminhar pelas pedras até uma ilhota com lindas piscinas naturais.



Cozinha global com comida local

Predominante nos restaurantes de Ubatuba, a gastronomia caiçara, fruto da fusão das culinárias indígenas, europeia e africana, traz ingredientes como banana, mandioca e palmito estão sempre presentes ao lado de um bom peixe.

Se a intenção é fugir das comidas típicas de cidades praianas, Ubatuba tem várias opções. Com comida leve e saudável, o Café Pagu fica na Vila dos Pescadores, um point gastronômico e cultural acessível e surpreendente para todos os tipos de paladares. O prato Caiçara, criado pela chef norte-americana Christine Bonnell, leva peixe do dia temperado com alho, limão e gengibre grelhado, com um toque levemente indiano, e que acompanha batata-doce e banana-da-terra assadas, taioba, arroz, feijão e salada. O cardápio varia de R$ 24 a R$ 35 para pratos individuais.

Seguindo nessa linha, a Casa Canelle, charmoso sobrado localizado no bairro do Itaguá, em frente ao mar, oferece cozinha artesanal de alma caiçara. O cardápio varia de acordo com a estação do ano e traz alimentos frescos, vindos, sobretudo, de agricultura familiar. Cerca de 80% dos produtos usados no restaurante vêm da economia local. Não deixe de provar a casquinha de jaca verde com vinagrete de pupunha, criada pela chef Michele Gilaberte.

Para quem gosta de comida italiana, o Francisco Risoteria é ótima opção. “Nossa história começou em 2009, em São Bernardo, com espaço que abrangia cultura e gastronomia”, conta o chef e proprietário Antonio de Carvalho. Hoje, vivendo em Ubatuba com a mulher, aposta em restaurante familiar, pleno de detalhes e histórias. Como o próprio nome já diz, a especialidade da casa são os risotos, feitos com ingredientes frescos locais. Ótima pedida é o de camarão, com preço a partir de R$ 92.

DOCES - Que tal terminar o dia com uma deliciosa sobremesa? A única dúvida é escolher entre doces caseiros e sorvetes. Localizada no Itaguá, a Uba Sorvetes Artesanais oferece casquinha feita na hora e gelato (de R$ 9 a R$ 13) preparado com insumos italianos. O proprietário, Tadeu Martins, divide seu tempo entre Ubatuba e São Caetano e aposta no uso de matéria-prima sem conservantes nem polpa, utilizando apenas frutas frescas e incentivando a produção local.

Fundada em 1977, a Tachão de Ubatuba é o local ideal para quem gosta de doces caseiros com sabor de fazenda. O principal produto da loja é o doce de banana nas variações original, sem açúcar e coberto com chocolate. O local também oferece compotas e geleias, além do famoso Sorvete de Forno.



Tamar devolve ao oceano 12 mil tartarugas

Ubatuba também tem outras opções de diversão, que ‘caem como uma luva’ especialmente em dias chuvosos. O Projeto Tamar (Programa Brasileiro de Conservação das Tartarugas Marinhas), que iniciou suas atividades na cidade em 1990, está em área de 1.800 m², onde é possível ver e conhecer cinco espécies de tartarugas do Brasil (cabeçuda, de pente, verde, olívia e de couro). Outros bichos, como cágado, jabuti e tigres-d’água também habitam o local.

O programa, que conta com o apoio voluntário de pescadores da cidade, já devolveu ao mar mais de 12 mil tartarugas, capturadas acidentalmente nas redes de pescas. O Centro de Visitantes do Tamar recebe cerca de 120 mil visitantes a cada ano. A visita, acompanhada sempre por monitor, leva, em média, 50 minutos.

O local ainda possui o Museu Caiçara, que resgata a memória e a cultura dos moradores tradicionais da região. Além disso, o público pode participar da alimentação interativa das tartarugas que estão nos tanques do Centro de Visitantes.

Para finalizar o passeio, a Loja Tamar oferece diversificados produtos confeccionados pelos grupos produtivos apoiados pelo Projeto Tamar. O projeto está na Rua Antonio Atanázio, 273, Jardim Paula Nobre, e os ingressos custam R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia, estudantes com carteirinha) e é gratuito a crianças com menos de 1,20 metro e pessoas com mais de 60 anos. Funciona de domingo a quinta-feira, das 10h às 18h, e sexta, sábado, feriados e férias escolares, das 10h às 20h.

AQUÁRIO - O Aquário de Ubatuba está localizado no bairro do Itaguá e foi fundado em 1996. O local é composto por 17 recintos, com mais de 350 animais e cerca de 100 espécies diferentes. Entre os peixes da fauna nacional destacam-se coloridos cavalos-marinhos, moreias, tubarão-lixa, além de garoupas, baiacus e outros peixes regionalmente conhecidos. O Tanque de Contato permite aproximação entre visitantes e diversos exemplares de animais marinhos, como pepinos e estrelas-do-mar, ouriços e lagostas, sempre com a orientação de monitor especializado. Uma das atrações que mais encantam adultos e crianças é o Pinguinário. Lá é possível ver de perto os curiosos e fascinantes Pinguins de Magalhães.

O aquário fica na Rua Guarani, 859. Funciona diariamente, das 10h às 20h. Sexta, sábado e feriados abre das 10h às 22h. Entrada: R$ 28 (inteira) e R$ 14 (meia). Crianças até 3 anos não pagam.



A jornalista viajou a convite das pousadas Jamboo e Vila Jacaa