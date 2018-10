Jadson deixa treino e Jair Ventura testa Corinthians com Díaz e Danilo no ataque

24/10/2018 | 18:30



O técnico Jair Ventura não contou com Emerson Sheik no treinamento do Corinthians desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. Para piorar, ainda viu Jadson deixar a atividade logo no início. O meia saiu de campo mancando e será avaliado pelo departamento médico.

Os atacantes Clayson e Roger estão suspensos. Com isso, o treinador se viu obrigado a trabalhar com uma formação inédita do ataque de olho no duelo contra o Bahia, neste sábado, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades foram as entradas do paraguaio Sergio Díaz e de Danilo.

Os titulares treinaram com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas, Romero, Pedrinho e Sergio Díaz; Danilo. Essa formação demonstra que Mateus Vital e Jonathas definitivamente perderam espaço no elenco.

Os dois foram mal na reta decisiva da Copa do Brasil e treinaram entre os reservas. Outro que perdeu espaço após cumprir suspensão foi o volante Gabriel. A formação para a partida contra o Bahia, no entanto, ainda pode ter alterações.

A tendência é que Emerson Sheik esteja à disposição. O atacante de 40 anos tem feito trabalho especial para aguentar a sequência de partidas, com prioridade para fortalecimento muscular. Ele foi titular nos últimos três jogos.

Se Jadson e Sheik forem confirmados, Jair Ventura poderá finalmente repetir a escalação por dois jogos em sequência. Em 11 partidas no comando do Corinthians, o treinador sempre fez ao menos uma alteração na formação titular de um duelo para outro.

Em busca do time ideal, Jair ainda não conseguiu fazer a equipe engrenar. Desde que assumiu foram cinco derrotas, quatro empates e somente duas vitórias. Os resultados ruins deixaram o Corinthians com o vice da Copa do Brasil e em situação complicada no Brasileirão.

A oito rodadas do término da competição, o time ocupa o 12.º lugar com 36 pontos, a cinco da zona de rebaixamento. O Bahia também tenta se afastar das últimas colocações e atualmente está em 11.º, com 37.