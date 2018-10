Família de Ariana Grande não queria que ela se casasse com Pete Davidson

24/10/2018 | 18:09



Ariana Grande e Pete Davidson tiveram um noivado-relâmpago, mas antes mesmo de subir ao altar, anunciaram que o relacionamento havia acabado. Há quem aponte que a morte de Mac Miller, ex da cantora, tenha contribuído para a decisão. Agora, segundo informações da People, uma fonte contou que a família de Ari está feliz que esse relacionamento acabou. Pois é!

- Ela se jogou nesse relacionamento com o Pete. Ela é jovem, mas pelo menos madura o suficiente para perceber que esse não era o relacionamento certo ou o momento certo para se casar. (Os entes queridos dela) sempre pensaram que o noivado com Pete aconteceu muito rápido. Eles não queriam que ela se casasse com Pete. E Ariana nem havia começado a planejar o casamento. Foi tudo muito rápido.

A fonte ainda continua:

- Ariana passou por diversas situações estressantes nos últimos anos. Ela não está em condições de tomar grandes decisões na vida. Sua família acha que ela devia focar no trabalho e não se estressar sobre outras coisas.