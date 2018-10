Luana Piovani fala sobre estar acima do peso e ter celulites: - Não estou nem aí

24/10/2018 | 18:09



Desde que era mais nova, Luana Piovani sempre foi vista com um corpão e, mais importante que isso, ela sempre gostou de seu corpo independente de como estivesse. E nessa quarta-feira, dia 24, Lu foi às redes sociais confirmar isso!

Enquanto curtia o dia na praia na última terça-feira, dia 23, a atriz foi fotografada por alguns paparazzi. As fotos mostravam Luana com um corpo bastante real, com celulites. Piovani recebeu alguns comentários um tanto quanto maldosos em relação ao seu corpo, então ela resolveu ir até os Stories de seu Instagram, para falar sobre o assunto:

- O pessoal está perguntando sobre como eu me sinto de ser bombardeada e criticada e fala sobre as fotos que fizeram de mim ontem, quando eu estava na praia. Nas fotos, eu estou, entendam o que eu estou falando, gordinha, porque estou acima do meu peso um cadinho, e com as minhas celulites todas expostas. Eu queria dizer, gente: que eu cag*ei, não estou nem aí.

Nos vídeos, Lu continuou falando que não se importa com a exposição:

- Esse corpo aqui é o meu templo, ele me serve. Eu sou completamente apaixonada por ele. Estou fazendo uma mudança de país com três filhos pequenos, estou louca, ansiosa... E estou trabalhando bastante! O que significa que eu não estou com tempo disponível para malhar, fazer o aeróbico, essas coisas todas que a gente faz para ficar com o corpinho melhor. Eu sou natural, real, e eu acho isso incrível. Então, tudo bem.