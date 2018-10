Rapaz visto aos beijos com Giulia Costa é francês e 13 anos mais velho do que ela

24/10/2018 | 18:09



Se você tem acompanhado flagras de Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, com um boy na praia esses dias, deve estar se perguntando se há mais detalhes sobre a identidade do rapaz, não é mesmo? Pois agora te contamos! Segundo informações do Extra, a atriz está saindo com frequência com Philippe Fernandes Correia.

O rapaz, de 31 anos de idade, é 13 anos mais velho que Giulia, de 18 anos. Em seu Instagram, ele indica que nasceu em Versalhes, na França, e que trabalha com produção de música, além de ser DJ. Dono de um belo par de olhos azuis, o gato também já havia deixado à mostra seu tanquinho, nos flagras na praia.

Por fim, ele mesmo se define ainda como um entusiasta de gastronomia, ou seja, além de tudo, ele ainda gosta de cozinhar!