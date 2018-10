Santo André abre as portas para o samba raiz de São Paulo

O grupo Demônios da Garoa se apresentará na segunda-feira (29), no Clube Atlético Aramaçan (Rua São Pedro, 345, Vila Pires) em Santo André. O show, que celebra os 75 anos de carreira do grupo, já passou por várias cidades de São Paulo. A apresentação faz parte do projeto Circuito Sescoop/SP de Cultura (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo).

Segundo Paulo Belchior, analista de projetos culturais do Sescoop/SP, o show na cidade é, além de uma oportunidade de conferir a maior referência do samba paulista, uma forma também de participar do espírito cooperativista.

No repertório do show não ficam de fora os principais clássicos desses 75 anos de sucesso do grupo, como “Trem das Onze”, “Samba do Arnesto”, “Saudosa Maloca” e “Tiro ao Álvaro”. Hoje estão na formação Izael (voz e timba), Sérgio Rosa (voz e afoxé), Dedé Paraizo (voz e violão 7 cordas), Canhotinho (cavaquinho) e Ricardinho (voz e pandeiro).

O espetáculo terá início as 18h30. Os ingressos podem ser adquiridos no posto de troca na Secretaria do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, (Rua São Pedro, 27), em Santo André, desta quarta-feira (24) até sexta-feira (26), das 9h às 20h. Serão aceitos itens de higiene pessoal (um pacote com quatro rolos de papel higiênico, um creme dental e um sabonete). Informações no telefone 4452-2064