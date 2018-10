Bar recebe lançamento de cerveja voltada para conscientização do Outubro Rosa

Da Redação



24/10/2018 | 16:42



Para aproveitar o mês da conscientização e prevenção do câncer de mama, mulheres ligadas a coletivos de cerveja realizam lançamento de cerveja especial para arrecadar doações para instituições que combatem esse tipo de câncer em todo o País.

A bebida, que recebeu o nome de "Batom Vermelho", também será lançada oficialmente no Grande ABC, no dia 25 de outubro, às 19h no bar "Vamo Toma Uma", em São Caetano. O estabelecimento receberá ações especiais voltadas ao público feminino.

A cerveja foi feita no estilo Catharina Sour, que acompanha atual tendências cervejeiras, feita de trigo, com adição de maracujá e hibisco, o que traz à bebida uma coloração que vai do rosa ao vermelho.

O projeto conta com a participação de 470 mulheres, reunidas em 22 coletivos cervejeiros em 17 Estados do País, e contou com parceria da cervejaria Dádiva.