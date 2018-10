Rede de churrascaria promove promoção com sorteio de intercâmbio

Do dgabc.com.br



24/10/2018 | 16:27



Rede de churrascaria Fogo de Chão realiza pela quarta vez consecutiva a ação Expedição América que, em 2018 acontecerá entre 15 de outubro e 25 de novembro. Neste período, quem gastar R$ 100 ou mais (não incluso bebidas alcoólicas) em uma das unidades brasileiras, concorrerá à um intercâmbio para alguns dos principais destinos turísticos dos Estados Unidos: Las Vegas, Miami, Nova York e Orlando. O ganhador poderá ainda degustar o rodízio em restaurante da rede na cidade escolhida para visita. São, atualmente, 40 estabelecimentos em solo norte-americano.

Além das viagens, outros quatro prêmios serão sorteados: dois gift cards no valor de R$ 1.000 e dois de R$ 500. A apuração da urna ocorrerá no dia 12 de dezembro, às 12h, no Fogo de Chão Vila Olímpia (Avenida dos Bandeirantes, 538), em São Paulo). Para mais informações, acesse www.fogodechao.com.br/expedicaoamerica.