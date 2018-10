Polícia procura sósia de Ross Geller de Friends e o próprio David Schwimmer entra na brincadeira

24/10/2018 | 16:09



Era para ser um anúncio sério de uma delegacia de polícia de Blackpool, na Inglaterra, mas como a internet vive de brincadeiras, a piada desandou muito! Calma, nós vamos explicar. Tudo começou quando as autoridades divulgaram a foto de um homem suspeito de roubar um restaurante que ocorreu no dia 20 de setembro. No comunicado, eles clamam:

Você reconhece este homem? Nós queremos falar com ele em relação ao roubo no restaurante Blackpool no dia 20 de setembro. Se você sabe quem é, por favor mande e-mail. Obrigado pela ajuda.

Não demorou para que os fãs de Friends logo comparassem o ladrão com David Schwimmer, que viveu o Ross na série! Os comentários só faziam referência à produção como por exemplo:

Por favor se aproximem com cuidado. Ele é conhecido por ter estudado karatê é nós acreditamos que ele se aperfeiçoou na arte do Unagi.

Ou então:

Eu ia ler o relatório sobre isso, mas tinha 18 páginas... frente e verso!

Houve até quem brincasse que, na verdade, a pessoa da foto era o Russ, aquele personagem super parecido com o Ross que namora a Rachel brevemente!

A história chegou aos ouvidos do próprio David, que entrou na brincadeira, e até postou um vídeo imitando o seu sósia ladrão! Ele escreveu o seguinte na legenda:

Policiais, eu juro que não sou eu. Como vocês podem ver, eu estava em Nova York. Aos policiais trabalhadores de Blackpool, boa sorte com a investigação.

Com isso, a própria delegacia se viu obrigada a esclarecer que eles apuraram a informação, para ver se não era mesmo o ator assaltando o restaurante:

Obrigado a todos pelas respostas rápidas. Nós estamos investigando este caso e confirmamos que David Schwimmer estava na América nessa data. Nós pedimos desculpas por ser dessa forma.

Que história mais bizarra e divertida, não é mesmo?!