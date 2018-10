Casada com Klebber Toledo, Camila Queiroz admite já ter feito teste de gravidez

24/10/2018 | 16:09



Camila Queiroz fez uma série de revelações em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera nesta quarta-feira, dia 24. A atriz contou que o atual marido, Klebber Toledo, a pediu em namoro de um jeito bem repentino e nada convencional. O pedido aconteceu em um domingo à noite na casa do astro, enquanto Camila cozinhava para os dois. Fofo, né?

Além disso, a morena confessou que o dia de seu casamento foi o dia que a deixou mais nervosa em toda a sua vida. Antes de entrar no altar, Camila não sabia fazer outra coisa a não ser chorar. Nem conversar com as pessoas que estavam no casório ela conseguiu! Ainda bem que deu tudo certo no final...

Camila também disse que nunca vê o celular de Klebber. Para ela, um relacionamento precisa ter confiança e respeito à privacidade do outro. A atriz deu uma aula e afirmou que, quando esse sentimento de vasculhar as coisas do parceiro começa, é porque já existe uma insegurança na relação - o que não é nada legal.

Por fim, mas sem dar muitos detalhes, a artista admitiu que já fez um teste de gravidez. Sincera, né? Será que isso significa que os dois pensam em ter um filho em breve?