Meghan Markle pode estar grávida de gêmeos, diz revista

24/10/2018 | 15:16



Meghan Markle, de 37 anos, anunciou a gravidez, fruto do casamento com o príncipe Harry, 33, em maio de 2018. Até o momento, não se sabe o sexo do bebê, mas fãs da família real levantaram a suspeita de que a duquesa de Sussex esteja esperando gêmeos.

A especulação foi publicada pela revista Woman's Day e surgiu devido ao tamanho da barriga de Meghan, que, para alguns admiradores da coroa britânica, está maior do que deveria pelo tempo da gestação.

Caso a hipótese se confirme, Meghan e Harry seriam os primeiros integrantes da família real a terem gêmeos nos últimos 600 anos. Ninguém do Palácio se pronunciou sobre o boato até o momento.