Polícia Civil fecha laboratório de drogas e prende quarteto

24/10/2018 | 14:57



24/10/2018 | 14:57



A Polícia Civil fechou um laboratório de drogas e prendeu quatro homens em Santo André na tarde da última segunda-feira (22).

Agentes da 1ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) conseguiram identificaram um suspeito de tráfico de drogas durante investigações. Foi realizada campana em frente à residência do homem sendo que, em determinado momento, ele saiu do local em um veículo Hyundai HB20 e se dirigiu até um imóvel localizado na Avenida Guaratinguetá. Depois, o suspeito foi até um supermercado e ficou 10 minutos parado no estacionamento, o que motivou a abordagem. Na revista, diversas porções de cocaína foram encontradas com o homem.

O criminoso levou os policiais até um imóvel, na Avenida Guaratinguetá, onde, em um apartamento, dentro de um freezer, havia 31 tijolos de maconha e diversas porções de cocaína.

Em um Renault Logan que estava no local, foram localizados mais sete sacos com cocaína, embalados e prontos para a venda. Dois sacos de insumos utilizados no preparo da droga, que totalizaram 49 quilos, também foram apreendidos.

Posteriormente, o acusado apontou outro imóvel, na Avenida Queiroz Filho, onde foram apreendidas duas máquinas de contar cédulas, diversos sacos contendo elásticos e R$ 261.

Em um terceiro local apontado pelo criminoso, na Rua Sud Menuci, havia um Honda Fit preto, que tinha cocaína guardada no porta-malas. Além disso, na sala da residência foi encontrada mais cocaína.

Outro lugar indicado foi uma chácara, na Rua Carlos Nóbrega Teixeira, na qual foram localizadas três máquinas automatizadas usadas no fracionamento e acondicionamento de drogas.

Mais substâncias embaladas e prontas para vender também foram encontradas. Um segundo homem chegou ao local no momento da apreensão dirigindo um Fiat Siena e outros dois foram identificados pelo documento de um Ford Escort que estava no local.

No final, 28,7 quilos de maconha e 12,7 quilos de cocaína foram apreendidos e encaminhados para serem periciados pelo IC (Instituto de Criminalística). O quarteto foi preso em flagrante e responderá por tráfico de drogas.