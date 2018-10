São Bernardo tem checagem grátis da suspensão

Do dgabc.com.br



Os motoristas de São Bernardo poderão revisar gratuitamente o sistema de suspensão de seus veículos entre os dias 24 e 26 de outubro. Nesse período, a fabricante de amortecedores Monroe vai promover a ação Monroe na Área, em parceria com a loja ABC Pneus, situada na Rua Marechal Deodoro, no Centro.

Realizada há mais de 20 anos, a iniciativa percorre todo o País para conscientizar os condutores sobre a importância da manutenção preventiva do automóvel.

Durante a inspeção, especialistas da empresa fazem um diagnóstico completo dos amortecedores, que é entregue aos motoristas. Caso seja reprovado, indicam o estabelecimento autorizado mais próximo para a troca das peças.

Componente ligado diretamente à segurança veicular, o amortecedor é responsável por manter o contato permanente dos pneus com o solo, garantindo, com isso, a estabilidade do automóvel. A fabricante indica a revisão preventiva da peça quando o veículo atingir aproximadamente 40 mil quilômetros ou conforme orientação da montadora. Depois disso, devem ser feitas checagens periódicas. Os amortecedores também devem ser inspecionados quando o condutor notar problemas de dirigibilidade, como ruídos na suspensão ou balanços excessivos.

Monroe na Área

Data: 24 a 26 de outubro

Horário: 9h às 17h

Loja Parceira: ABC Pneus

Local: Rua Marechal Deodoro, 2.785 - Centro – São Bernardo

Tel.: 4338-8888