Governo espera iniciar este ano obras da segunda ponte de Foz do Iguaçu

24/10/2018 | 13:22



O governo espera iniciar ainda este ano as obras para a construção da segunda ponte sobre o rio Paraná, ligando Porto Meira (PR) a Porto Franco, do lado paraguaio, informou nesta quarta-feira, 24, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun. A obra é uma das 20 que integra o "Desafio Chave de Ouro", um conjunto de obras e projetos que receberão um impulso extra nesta reta final do governo.

Haverá uma outra ponte inteligando os dois países entre Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta.

O presidente Michel Temer conversou com o presidente do Paraguai, Mario Abdo, sobre a construção dessas duas pontes na última segunda-feira. A decisão de seguir adiante com as duas pontes foi anunciada pelo paraguaio no Twitter como uma boa notícia para seu país.

Marun explicou que a Ponte da Amizade, que liga os dois países na cidade de Foz do Iguaçu (PR) está sobrecarregada.

Uma segunda ponte nessa região vai reduzir esse gargalo e será usada principalmente para a passagem de carga.

Segundo o ministro, o sinal verde para o início da obra deverá ser dado em breve. O projeto já foi aprovado pelo Departamento Nacional de Infrestrutura de Transportes (Dnit), informou o ministro dos Transportes, Valter Casimiro. Os recursos virão da usina de Itaipu, da conta destinada ao desenvolvimento econômico das regiões impactadas por ela.

A segunda ponte deverá ser bancada pelo lado paraguaio. A expectativa é assinar ainda este ano o acordo para sua construção. Mas, desse ponto até o início da obra deverá decorrer aproximadamente um ano.