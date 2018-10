Perlla rebate rumores de envolvimento com Chulapa em A Fazenda: - Eu quase perdi o meu casamento

24/10/2018 | 13:09



Perlla marcou presença no Programa do Porchat na última terça-feira, dia 23, e logo abriu o jogo sobre os rumores de que teria se envolvido com Aloísio José da Silva, mais conhecido como Chulapa, durante A Fazenda 10. A cantora logo explicou ao apresentador, Fábio Porchat, que as fofocas falaram mais alto - e que isso quase custou o seu casamento com Cássio Castilhol.

Ela começa explicando:

- A esposa do Chulapa, inclusive, ligou pro meu marido pra falar Olha, eu vi 24 horas e não teve nada disso em relação a sua mulher. As pessoas falaram porque a internet falou. E não aconteceu. Não teve isso, eu dançava, eu me divertia, bebia, me jogava mesmo, mas sempre respeitei a minha família, sempre respeitei o meu marido. Sempre andei (na Fazenda) com pessoas casadas, a Nadja, a Ana, depois fiquei com Chulapa e (Felipe) Sertanejo porque eram homens casados e eu sabia que se, talvez, eu andasse com homens solteiros, o problema poderia ser muito maior. Então eu me envolvi com pessoas casadas pra não ter problema no meu casamento.

A cantora continua o desabafo:

- Foi a fofoca que aconteceu. Mas não aconteceu nada... acho que foi porque ele caiu em cima de mim. Ele tava (bêbado) e eu tava alegre pra caramba, mas foi porque ele meio que caiu em cima, eu não sei como foi o vídeo, porque até hoje eu não vi, daí já falaram que eu até tava embaixo do edredom com o Chulapa!

Por fim, diz que essa situação quase acabou com o seu casamento:

- Daí a esposa dele falou Cara, não teve nada disso, não aconteceu isso, pode ficar tranquila. Botaram na internet, meu marido recebeu um monte de mensagem de corno e tudo mais. E, de verdade, eu quase perdi o meu casamento de oito anos por conta de uma mensagem de internet.