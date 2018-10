Kate Middleton usa tiara favorita de princesa Diana e recebe críticas na web pela escolha do vestido

24/10/2018 | 13:09



Kate Middleton foi o foco dos holofotes na noite da última terça-feira, dia 23, durante evento oficial no Palácio de Buckingham em Londres, Inglaterra. Ao lado do marido, príncipe William, a duquesa de Cambridge surpreendeu ao aparecer usando a tiara preferida de sua sogra, a princesa Diana, conhecida como Cambridge Love Knot.

Além disso, para a ocasião, Kate não só investiu em um par de brincos que também pertenciam a Lady Di e o colar usado pela Rainha Alexandra em seu casamento, celebrado em 1863, mas também em um vestido da marca Alexander McQueen.

A tiara, que é um clássico da realeza britânica, foi criada para a Rainha Mary em 1914 e foi passada de geração em geração para as mulheres da família real. Diana, mãe de William e Harry, a ganhou de presente da Rainha Elizabeth II, porém a devolveu assim que se separou do príncipe Charles, em dezembro de 1992.

Por conta disso, a Cambridge Love Knot permaneceu guardada por muitos anos e só foi vista pela primeira vez com a duquesa de Cambridge em 2017 durante um evento diplomático.

Porém, por incrível que pareça, nem tudo mundo aprovou o look de Kate. Alguns internautas ficaram incomodados com a vestimenta da esposa do príncipe William, pois parecia algo velho demais para um evento real. No Twitter, os comentários foram diversos:

Talvez esse seja o pior vestido já utilizado pela Kate, escreveu uma pessoa.

Normalmente, sou um fã do que a Kate usa, mas esse vestido é realmente horrível, no que ela estava pensando?, questionou uma terceira pessoa.

E por fim, um dos internautas resolveu brincar ao dizer que quem teria escolhido o vestido foi a filha de Kate, a princesa Charlotte, pois a duquesa estaria se inspirando na personagem Elsa do desenho animado Frozen.