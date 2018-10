Bombas suspeitas são encontradas próximas às casas de Hillary Clinton, Barack Obama, Casa Branca e CNN

24/10/2018 | 13:09



Pacotes suspeitos com material explosivos foram encontrados próximas às casas de Hillary e Bill Clinton e de Barack Obama. Segundo o TMZ, um funcionário examinou a correspondência para os Clintons e encontrou o dispositivo na propriedade do casal no condado de Westchester.

O material foi descoberto na última terça-feira, dia 22. O dispositivo era semelhante ao encontrado na segunda-feira, dia 21, na casa do bilionário filantropo George Soros, democrata convicto que tem sido extremamente crítico com Donald Trump. O Serviço Secreto diz que outro pacote suspeito, de potencial dispositivo explosivo, foi enviado pelo correio a Barack Obama, mas interceptado em Washington.

Já nesta quarta-feira, 24, o prédio da Time Warner Center em Nova York, onde a CNN está localizada, foi evacuado depois que um dispositivo suspeito foi encontrado na sala de correspondência. Enquanto isso, o FBI informou ao site que uma bomba também foi enviada para a Casa Branca.

As autoridades estão investigando a suspeita de ataque terroristas, e que todos os pacotes tem ligação entre si e provavelmente foram enviados pela mesma pessoa.