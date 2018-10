Serviço Secreto dos EUA desmente pacote suspeito enviado à Casa Branca

24/10/2018 | 13:07



O Serviço Secreto dos Estados Unidos afirmou que as informações que circularam na imprensa de que teria interceptado um pacote suspeito com destino à Casa Branca "estão incorretas".

A agência, encarregada de proteger o presidente e outras autoridades, reforçou que interceptou uma bomba endereçada a Hillary Clinton, em Nova York, e também descobriu um possível explosivo enviado ao ex-presidente americano Barack Obama, em Washington. Um esquadrão antibombas foi enviado ainda ao canal CNN, que chegou a ser evacuado devido ao pacote suspeito.

Em sua conta no Twitter, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, condenou o ocorrido e afirmou que "essas ações covardes são desprezíveis e não têm lugar neste país". Ainda segundo ele, "os responsáveis serão levados à justiça". (Com informações da Associated Press)