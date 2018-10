Cenas de sexo foram tediosas, diz atriz de '50 Tons de Cinza'

24/10/2018 | 12:52



Dakota Johnson, a Anastasia do filme "50 Tons de Cinza", revelou que sentiu tédio ao longo de sequência de cenas de sexo nas produções que participou. Os longas foram inspirados em livros de uma trilogia erótica: "50 Tons de Cinza", "50 Tons Mais Escuros" e "50 Tons de Liberdade".

No Brasil, os livros de E. L. James venderam 30 milhões de cópias em menos de um mês. As três obras literárias ganharam as telas de cinema.

A atriz fez a declaração ao "Celebrity Insider" e desabafou sobre os momentos em que teve que contracenar com Jamie Dornan, ator que interpretou Christian Grey na trama. "Filmando dois filmes direto, que são quase sempre a mesma coisa, de novo e de novo, ficou um pouco tedioso. Era só 'como a gente vai fazer essa maldita cena de sexo ser melhor que as outras?'. Existe um limite no que você pode fazer em um filme para maiores de 18. Era difícil", afirmou Dakota Johnson.

Em junho, a atriz desmentiu rumores de que não se dava bem com o Jamie Dornam. "Amigos para sempre", declarou Dakota na ocasião.