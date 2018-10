Marun anuncia que governo vai remanejar R$ 1 bi para reforçar obras prioritárias

24/10/2018 | 12:23



O governo vai remanejar aproximadamente R$ 1 bilhão em verbas dentro do orçamento para dar um impulso extra a um conjunto prioritário de obras públicas, informou nesta quarta-feira, 24, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun.

Os recursos, advindos de programas e projetos que estão com andamento atrasado, serão direcionados à conclusão de obras que estão em etapa final. O programa foi batizado de "Desafio Chave de Ouro". Marun frisou que não se trata de um programa de inaugurações, que já estão ocorrendo. A lista de obras foi discutida na manhã desta quarta-feira numa reunião no Palácio do Planalto.