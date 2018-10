Mesmo após ameaças, 2ª caravana chega à Guatemala e segue para os EUA

24/10/2018 | 11:55



Se a caravana de 7 mil imigrantes que avança no México ameaça criar uma crise na fronteira com os EUA, uma segunda marcha chegou nesta terça-feira, 23, à Guatemala e deve agravar a situação. Cerca de 1.500 imigrantes hondurenhos cruzaram a fronteira e pretendem se reunir ao grupo que já está em território mexicano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que já ameaçou cortar a ajuda financeira a países da América Central e suspender o novo Nafta, recentemente negociado com o México, não tem conseguido impedir o avanço da marcha. Nesta terça, ele insistiu em dizer que, no meio da multidão, há várias pessoas "do Oriente Médio" que pretendem entrar nos EUA - embora não tenha apresentado evidências do fato.

Na terça, Trump se reuniu com James Mattis, secretário de Defesa dos EUA, e com Joseph Dunford, chefe do Estado-Maior Conjunto, para discutir as alternativas do governo americano, incluindo a militarização da fronteira. "Não entrarão", disse o presidente, que estimou o número da caravana em 10 mil imigrantes.

Os EUA estão cada vez mais preocupados com a situação na fronteira. Em setembro, patrulhas apreenderam 16,6 mil ilegais, 900 pessoas a mais do que em agosto e 12 mil a mais do que no mesmo período do ano passado - um recorde que já coloca a fronteira em nível de "crise", segundo fontes oficiais.

Também nesta terça-feira, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur) pediu aos governos americano, mexicano e de outros países da América Central para que garantam de forma urgente a segurança dos integrantes da caravana no México. A entidade também solicitou que essas pessoas possam pedir asilo, como estabelecido no direito internacional.

Morte

Um jovem que participava da caravana morreu na segunda-feira ao cair do caminhão em que fazia o trajeto entre as cidades de Tapachula e Huixtla, no México. Um funcionário da Anistia Internacional confirmou que o rapaz, de identidade e nacionalidade ainda desconhecidas, morreu em decorrência do incidente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.