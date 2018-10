Khloé Kardashian termina com Tristan Thompson seis meses após traição vir à tona

24/10/2018 | 11:17



Parece que o ponto final de Khloé Kardashian finalmente chegou. Segundo a revista People, seis meses depois desde que a notícia do escândalo de Tristan Thompson veio à tona, quando ele foi flagrado traindo a socialite poucos dias antes de dar à luz True Thompson, a estrela de Keeping Up With The Kardashians resolveu, de fato, romper com o jogador de basquete.

- Não sei como eles passaram de bem a separados em semanas, mas Khloé está indo muito bem. Ela aparenta já ter superado Tristan, contou uma fonte próxima a revista.

Semanas atrás, assim que a temporada da NBA começou, foi relatado que Khloé iria se mudar para Ohio, Estados Unidos, com o namorado, para tentar recuperar sua relação e ainda evitar possível novas traições. Porém, pelo visto, os dois não passaram muito tempo juntos e ela decidiu voltar para o sul da Califórnia para poder cuidar de sua filha.

- É incrível ver que Khloé é uma ótima mãe e o quanto ela gosta de True. Ela está muito focada apenas nas coisas felizes de sua vida. É verdade que, é claro, ela é a mais feliz, disse a fonte.

A relação da socialite e o jogador já não estava indo muito bem, já que Khloé já estava com muita dificuldade de confiar em Tristan.

- Não parece incomodá-la que ela não esteja com Tristan em Cleveland. Ela parece saber o que ela quer em sua vida agora. Definitivamente não parece que Khloé queira estar com Tristan.

Porém, de acordo com a fonte, mesmo que Khloé não tenha planos de voltar a morar com Tristan, ela ainda não se decidiu sobre o que fazer com o relacionamento.

- Sua família está feliz por ela ainda estar em Los Angeles e a quer por mais tempo possível. Ninguém está insistindo para ela voltar para Cleveland para ficar com Tristan. Quem irá tomar essa decisão será Khloé, finalizou o contato.

Até agora, nem Khloé e nem Tristan se pronunciaram sobre o assunto.