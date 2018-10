Mayra Cardi revela infecção pós-parto e pode ter que fazer nova cirurgia

24/10/2018 | 11:09



Mayra Cardi dividiu os nove meses de sua gestação e, no dia 20 de outubro, deu à luz Sophia, fruto de seu relacionamento com Arthur Aguiar! Agora, a life coach usa o Instagram Stories para mostrar alguns dos momentos fofos da bebê, mas também contou a seus fãs que aconteceu um problema pós-operatório, depois de realizar um cesárea no parto.

Mayra já havia indicado que tudo estava arregaçado e, na última terça-feira, dia 23, voltou a falar sobre o problema: uma infecção, por ela não repousar o suficiente:

- Acabei de voltar do hospital. Minha médica me deu uma bronca... Toda c***** porque não fiz a recuperação direito. Eu inflamei as coisas aqui e infeccionei tudo, porque não paro, porque eu não sinto dor e eu acho que eu tô linda e saltitante e eu não poderia, porque eu não tive parto normal, né? São sete camadas (de corte da cesárea). E o que ela me disse? Que se eu não sossegar o meu facho eu vou ser obrigada a fazer repouso... gente, como é que faz esse negócio? Como é que faz esse negócio de repouso?

Ela ainda continua:

- Eu trabalho pra produzir mais, pra ser feliz... esse negócio de repouso é tão depressivo. Ela falou que ou eu faço repouso direito ou simplesmente vai ter que voltar, me abrir inteira e fazer uma lavagem na inflamação e me internar durante sete dias com antibióticos no hospital. Ou seja, eu vou fazer o raio do repouso. Não tem opção, né?

Depois, mostrou mais detalhes do quarto todo rosinha de sua filha e indicou que estava dando de mamar à pequena:

- É o momento da Sophia. Que tá pendurada no meu peito.