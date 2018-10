Meghan Markle é retirada às pressas de mercado em Fiji após falar com seguranças

24/10/2018 | 11:09



Meghan Markle e Príncipe Harry estão esbanjando simpatia em sua turnê pela Oceania. O casal, que já passou pela Austrália e Nova Zelândia, está agora nas Ilhas Fiji. Eles chegaram na última terça-feira, dia 23, e foram recebidos pelo presidente em um jantar oficial. Grávida do primeiro filho, a duquesa de Sussex tomou as precauções contra o zika vírus.

Em evento realizado nesta quarta-feira, dia 24, Meghan discursou sobre a importância da educação para meninas. A fala foi reproduzida pela repórter Carolyn Durand no Twitter:

- Todos devem ter a oportunidade de receber a educação que desejam, mas, o mais importante é a educação que têm o direito de receber. E para mulheres e meninas em países em desenvolvimento, isso é essencial. Oferecer acesso à educação é fundamental para o desenvolvimento econômico e social. Porque quando meninas têm as ferramentas para serem bem sucedidas, elas são capazes de criar futuros incríveis, não só para elas, mas para todos ao seu redor.

Depois, enquanto Harry visitou uma floresta local, Meghan fez uma visita a um mercado para se reunir com vendedores do sexo feminino. Porém, a visita dela no local teve que ser interrompida após poucos minutos. Um representante da realeza disse para a People que Meghan ficaria até 20 minutos no mercado, no entanto, após cochichar com um de seus seguranças, a duquesa foi retirada às pressas do local. O motivo seria a falta de segurança para a futura mamãe, já que uma multidão se aproximava para vê-la.

Apesar disso, ela parecia calma e acenou sorridente para os presentes. Para os compromissos do dia, Meghan usou um vestido rosa da grife Figue