Petrobras inicia produção de óleo e gás na área de Lula Extremo Sul

24/10/2018 | 10:29



A Petrobras deu início na terça-feira, 23, à produção de petróleo e gás natural na área de Lula Extremo Sul, no pré-sal da Bacia de Santos, com a plataforma P-69.

Em comunicado ao mercado divulgado nesta quarta-feira, 24, a estatal destaca que esta é a oitava unidade instalada no campo de Lula, localizado na concessão BM-S-11, onde a Petrobras é a operadora, com 65%, em parceria com a Shell (25%) e a Petrogal (10%) no Consórcio BM-S-11.

A capacidade da plataforma, do tipo FPSO, é de até 150 mil barris de óleo diários e de até 6 milhões de m³ por dia de gás natural.