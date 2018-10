Aloísio Chulapa machuca coluna em prova do Fazendeiro e vai para roça com Nadja

24/10/2018 | 10:09



Como você pode acompanhar, as últimas provas do Fazendeiro mexeram com os nervos dos jogadores. Claro que na última terça-feira, dia 23, não seria diferente e Aloisio Chulapa, Nadja Pessoa e Rafael Ilha foram submetidos a uma das provas mais criativas até o momento em A Fazenda 10.

Desde o início da edição, a organização do programa vem caprichando na hora de montar a prova do fazendeiro. Não é à toa, já que o vencedor da disputa, além de ser salvo da roça, garante mais uma semana no jogo, com direito a imunidade. Mas para conquistar a vitória, os jogadores precisavam de estômago e força.

Cada participante ficou suspenso em uma espécie de pêndulo, sendo que o objetivo era pegar as bolas que estavam em uma estrutura em frente a eles e arremessá-las em um buraco. Aquele que após 12 minutos conseguisse mais pontos, levaria o chapéu.

Apesar de parecer simples, a disputa exigiu muito dos jogadores e Chulapa, após sentir fortes dores nas costas, desistiu da disputa. Os participantes chegaram ao limite e, apesar da dificuldade, quem levou a melhor foi Rafael Ilha, o mais novo fazendeiro do programa. Portanto, enquanto Aloísio estreia em sua primeira roça, Nadja está enfrentando a terceira!

Como sempre, os rumos da competição são incertos. Quem conseguirá escapar da roça?