Após repescagem tensa, Adriana volta para a competição do MasterChef Profissionais

24/10/2018 | 10:09



A competição do MasterChef Profissionais deu uma pausa na última terça-feira, dia 23, para trazer de volta os participantes que já tinham sido eliminados na terceira temporada. Marcela, Paulo, André Rochadel, Adriana, Simone e Alex disputaram a vaga da repescagem em uma prova bastante tensa.

Paola Carosella preparou um menu especialmente para a primeira tarefa da repescagem e se irritou com os participantes durante o serviço. Os chefs precisaram entregar os pratos elaborados pela jurada para um público exigente de 30 pessoas.

Apenas quatro participantes conseguiram passar pela primeira fase: Thales, Adriana, Marcela e André Rochadel disputaram a dólmã em um desafio de estratégia e habilidade. No mercado, cada um teve de escolher dois ingredientes obrigatórios para todos utilizarem.

Mesmo com a carne vermelha escolhida por André para compor os ingredientes, Adriana, que é vegana, conseguiu elaborar um prato que agradou os jurados. Com seu filé mignon ao molho de tamarillo e arroz com gengibre e amêndoa, Adriana garantiu o primeiro lugar da repescagem e está de volta para a competição.