Participante do Amor & Sexo fala de partes íntimas de José Loreto e causa saia-justa

24/10/2018 | 10:09



De acordo com uma participante do Amor & Sexo da última terça-feira, dia 23, Débora Nascimento está muito bem na relação, obrigada! O motivo? Segundo uma das senhoras que participava do programa, que teve como tema família, José Loreto, marido da atriz, tem uma parte íntima daquelas.

Enquanto a conversa estava no tema nude, a senhorinha revelou que nunca mandou uma foto dela nua, mas já passou a de outras pessoas, dizendo que o Loreto foi um deles:

- Tem homens que são tão lindos que eu passo. O dele, por exemplo, eu já vi e passei (se referindo a nude vazada do ator tempos atrás). Ele está de parabéns.

Loreto, bastante sem graça, preferiu brincar com a situação e disse:

- Mas era só para você!

Além disso, o programa ainda fez Rafael e Francisco Vitti, que participavam da atração, revelarem intimidades quentes de suas vidas. O noivo de Tatá Werneck, por exemplo, contou que perdeu a virgindade na adolescência.