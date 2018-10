Ginásio Poliesportivo tem noite de kickboxing

da Redação



24/10/2018



O mês de outubro promete ficar marcado na história do WGP Kickboxing. O maior evento do esporte na América Latina chega à marca de 50 edições realizadas com um show para lá de especial no sábado, a partir das 19h, no Ginásio Poliesportivo, em São Bernardo. Para isso, a organização tratou de montar um card estelar, com três disputas de título. Na luta principal Bruno Gazani, campeão dos meio-médios (até 71,8 kg), põe cinturão em jogo contra Robson Minotinho.

Nos leves (até 60 kg) Hector Santiago também defende o título diante de Diego Piovesan, vencedor do último Challenger GP. Já pelos cruzadores (até 85,1 kg) Cesinha Almeida e o argentino Lucas Alsina disputam o título vago após Alex Pereira abrir mão do cinturão em virtude de seu contrato de campeão do Glory Kickboxing, maior evento da modalidade no mundo. O card conta ainda com um grande duelo entre Marcelo Dionísio e Anderson Buzika pelos meio-médios e terá transmissão ao vivo do Canal Combate, Bandsports e Fox Sports.

“É com muita alegria que chegamos na marca de 50 edições realizadas. Só quem conhece o WGP de perto sabe o quanto batalhamos para poder proporcionar grandes shows para os atletas e fãs de kickboxing. Olhar para trás e ver tudo que já fizemos até chegar nessa 50ª edição é muito satisfatório. E para festejar essa marca nada melhor do que um evento recheado de estrelas e com títulos em jogo. Tenho certeza que São Bernardo vai parar e vamos ter uma noite para ficar na história do WGP”, afirma Paulinho Zorello, diretor executivo do WGP Kickboxing.