Fibria tem lucro líquido R$ 1,130 bilhão no 3º trimestre, alta de 52% em um ano

24/10/2018 | 08:54



A Fibria registrou lucro líquido de R$ 1,130 bilhão no terceiro trimestre de 2018, valor 52% superior aos R$ 743 milhões informados um ano antes. No segundo trimestre, entretanto, a companhia obteve prejuízo líquido de R$ 210 milhões.

O lucro líquido informado ficou 15,4% abaixo da média das projeções dos analistas consultados pelo Prévias Broadcast (Bradesco BBI, Itaú BBA, Morgan Stanley e BB Investimentos), de R$ 1,336 bilhão.

A companhia reportou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado recorde de R$ 3,269 bilhões, elevação de 160% em um ano e de 31% em relação ao segundo trimestre. O Ebitda veio dentro da média das projeções, de R$ 3,236 bilhões.

A margem Ebitda pro-forma, que exclui a venda de celulose proveniente do contrato com a Klabin, passou de 58% em junho para 63%. Em setembro de 2018, essa margem estava em 49%.

Entre julho e setembro, a receita líquida também foi recorde, somando R$ 5,836 bilhões, expansão de 105% frente ao mesmo intervalo de 2017 e de 24% na comparação com o trimestre anterior. Este dado também veio em linha com o esperado pelas casas consultadas, que era de R$ 5,851 bilhões.

O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, considera que o resultado está em linha com as projeções quando a variação para cima ou para baixo é de até 5%.