Obituário - 23 de outubro de 2018

Ademir Médici



24/10/2018 | 08:45



Santo André

Maria Florzinha Santos Pereira, 92. Natural do Estado do Sergipe. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Agenor Vieira, 91. Natural de Propriá (SE). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Ildefonsa Valentim, 86. Natural de Guaranésia (MG). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Pereira da Silva, 83. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José de Sousa Silva, 78. Natural de Coroata (MA). Residia no bairro Sacomã, em São Paulo (SP). Dia 22, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Aparecida dos Reis Rodrigues, 73. Natural de Bom Jesus do Galho (MG). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 22. Crematório Jardim da Colina.

Antonio Silvino de Oliveira, 71. Natural de Severínia (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Professor. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio Dias Pereira, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Martins de Carvalho, 65. Natural de Itarantim (BA). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Pedreiro. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Pereira dos Santos, 64. Natural de Itiuba (BA). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 22. Cemitério Parque das Flores de Atibaia (SP).

Silvia Barboza do Nascimento Sobral, 55. Natural de São Caetano. Residia no Centreville, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Denis dos Santos, 49. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Manuel Celestino da Silva, 87. Natural de Araruna (PB). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Manoela Tibães Bispo, 85. Natural de São Gonçalo do Sapucaí (MG). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 20. Jardim da Colina.

Luiza Alves de Moraes, 84. Natural de Socorro (SP). Residia no Centro de Socorro (SP). Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Socorro.

Lucinda Romualdo de Souza, 84. Natural de Novo Cruzeiro (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Antonio José da Silva, 74. Natural de Ribeirão (PE). Residia em São Paulo (SP). Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Parque das Laranjeiras, em São Paulo (SP).

Jair Barletta, 52. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Jane Maria Pereiras, 51. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Aliene de Jesus Costa, 43. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

São Caetano

Maria Lacerda Corrêa, 84. Natural de Pradópolis (SP). Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo (SP). Dia 22. Cemitério das Lágrimas.

Jupira do Rosário Francisco Balilla, 61. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Severino Inácio dos Santos, 91. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Alverina do Carmo Oliveira, 89. Natural de Ipanema (MG). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Milton Lima, 84. Natural de Alegre (ES). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Paulo Domingos, 71. Natural de Alfredo Marcondes (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Joana Batista dos Santos, 71. Natural de Raul Soares (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Mauá

Aparecida Gomes Pereira Xavier, 77. Natural de Pompéia (SP). Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

José de Araujo, 70. Natural de Aurora (CE). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.