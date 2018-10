Pagamento do 13º salário vai injetar R$ 3,3 bilhões na região

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



24/10/2018 | 07:28



O pagamento do 13º salário irá injetar R$ 3,3 bilhões na economia do Grande ABC. O valor é 6,45% maior do que no ano passado, quando alcançou R$ 3,1 bilhões, exatamente a mesma quantia de 2016. Os valores serão pagos a 1,26 milhão de pessoas. As informações são da subseção do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Segundo Sandro Maskio, economista do Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo, a ampliação do valor é positiva, uma vez que aponta para o crescimento da massa de renda e do número de pessoas empregadas na região. “Isso é importante para voltar a girar a economia, o que começa, principalmente, pela atividade comercial”, diz, referindo-se ao fato de que o setor é o primeiro a sentir os efeitos de mais dinheiro em circulação.

Entretanto, Diogo Moreira Carneiro, professor da Fipecafi (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras), avalia que a projeção não indica, necessariamente, processo de recuperação da economia. “A diferença (entre 2017 e 2018) é muito pequena, porque ainda estamos em uma situação econômica muito ruim”, explica. “O emprego é o indicador mais rígido da economia, e ainda não vemos números que indiquem retomada.”

Do total de gratificação natalina, R$ 2,4 bilhões serão pagos aos 744,4 mil empregados com carteira assinada, enquanto que os 522,6 mil beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) irão receber R$ 905,8 milhões. A primeira parcela devida aos aposentados e pensionistas, inclusive, foi paga entre agosto e setembro.

Conforme a legislação, metade do 13º deve ser paga até 30 de novembro. Já a segunda parte, que vem com desconto de INSS e IR (Imposto de Renda), deve ser depositada até 20 de dezembro.

SETORES - Embora as sete cidades dependam, majoritariamente, das indústrias, o setor de serviços é o responsável por pagar o maior montante (27%) da gratificação natalina, equivalente a R$ 891 milhões. “A participação desse setor tem crescido em todo País, trata-se de um movimento natural”, assinala Carneiro. “Conforme a sociedade cresce, aumenta a demanda por cabeleireiros”, exemplifica. O ramo é o primeiro a voltar a contratar com a reação da economia, porém, paga salários menores.

Ao mesmo tempo, Wagner Santana, o Wagnão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, pontua que, na região, a maioria dos serviços vive em razão da indústria. “Boa parte dessas pessoas presta serviços para alguma fábrica. Um contador, por exemplo, pode trabalhar para uma pequena autopeça”, cita.

A indústria responde por 26,8% do montante, ou R$ 884 milhões. Já o pagamento do 13º salário aos metalúrgicos representa 13% do total. O percentual voltou a crescer após seis anos de queda. No entanto, ainda representa metade do que era em 2012, com 24,6% do total, o que evidencia o impacto da crise. “O nível de emprego na categoria estagnou, parou de cair, e temos até algumas contratações, como na Scania (que contratou cerca de 800 pessoas desde 2017), além dos reajustes salariais”, salienta Wagnão.

Maskio analisa que o incremento do percentual, ainda que pequeno, indica retomada. Contudo, é preciso lembrar que a base de comparação, ou seja, o desempenho dos anos anteriores, é muito fraca. “Esse foi o setor que mais demitiu, porém, o fato de não ter registrado lay-off ou PDV (Programa de Demissão Voluntária) neste ano já é positivo”, destaca.

No entanto, o sindicalista assegura que não é possível estimar se haverá a retomada efetiva do setor. “Estamos no período de eleição, onde as propostas dos dois candidatos à Presidência são muito diferentes. Se houver abertura indiscriminada do mercado, com queda de taxas de importação, pode haver redução da produção das nossas fábricas e, consequentemente, a queda do emprego.”

Vale lembrar que a alta representatividade dos metalúrgicos no montante é justificada pela média salarial maior, que é de R$ 5.980,70, ante montante de R$ 2.138 recebido pelos trabalhadores do Grande ABC.

Wagnão acrescenta que o pagamento do abono deve “ativar a preocupação com relação a esse direito”. “É preciso lutar para mantê-lo, porque ele é fruto de muita luta e é muito significativo para a economia não só da região, mas de todo o País.”

CIDADES - Em relação aos municípios, São Bernardo participa com 36,8% dos recursos, seguido de Santo André (24,9%), São Caetano (14,6%), Diadema (11,7%), Mauá (8,9%), Ribeirão Pires (2,8%) e Rio Grande da Serra (0,4%).



Dinheiro extra é chance para mudar hábitos financeiros

Na avaliação da educadora financeira da DSOP Educação Financeira Cintia Senna, o pagamento do 13º salário é “excelente oportunidade para mudar os hábitos financeiros”. Para isso, a especialista destaca que o primeiro passo é entender como está a situação das finanças.

Desse modo, se as prestações estão em dia, ou seja, cuja quitação está no prazo, a orientação é que a pessoa não adiante o pagamento das parcelas. “Nessa situação, é melhor guardar e ter reserva para pagá-las no futuro ou outras despesas que apareçam.”

Caso o trabalhador tenha dívidas em aberto, o ideal é pagar, primeiramente, aquelas que possuem bens como garantia. Entretanto, caso a quantia disponível não seja suficiente para quitar o débito, a recomendação é que o valor seja poupado, para, com o tempo, ser acrescido de outros ganhos. “Assim, a pessoa terá mais chances de conseguir renegociação no futuro.”

A quem está ‘tranquilo’, com as contas em dia, é recomendado guardar a gratificação. “Ele pode ser usado para ampliar os sonhos de curto, médio e longo prazo”, assinala Cintia. “Para quem tem uma meta para daqui um ou dois meses, a poupança é a melhor opção. Para objetivos entre dois meses e um ano, já é possível investir em renda fixa, como títulos do Tesouro Direto. Em sonhos de longo prazo, há títulos do Tesouro Direto indexados à inflação, para quem precisa dos rendimentos em 2035”, exemplifica.

No caso da renda variável, a educadora financeira lembra que é opção para quem está disposto a correr riscos. Entretanto, o dinheiro extra pode ser utilizado para aprender a investir nessa modalidade. “O trabalhador pode utilizar até 20% do 13º como instrumento de estudo e aplicar a quantia restante em títulos de renda fixa.”