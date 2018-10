Resposta da região a Tiririca e Russomanno

Raphael Rocha



24/10/2018 | 07:15



Quatro anos atrás, os deputados federais Tiririca (PR) e Celso Russomanno (PRB) estiveram entre os mais bem votados do Grande ABC, votação essa que impediu a vitória de nome da região. Em 2014, Tiririca obteve 63,7 mil votos nas sete cidades. Russomanno, 96,7 mil. Mas este Diário mostrou que, apesar da alta votação, a dupla ignorou o Grande ABC. Em quatro anos, os dois destinaram só R$ 300 mil em emenda. Neste ano, porém, o castigo veio a galope. A região reduziu drasticamente a votação de ambos – embora eles ainda tenham atingido eleitorado interessante. Tiririca perdeu 58,9% de eleitores, pois recebeu 26,2 mil votos nas sete cidades. Russomanno teve desempenho pior: queda de 73,4% no volume de sufrágios da região, convencendo somente 25,7 mil eleitores.

Compensação

No centro das especulações sobre mudanças na Secretaria de Esportes, o vereador licenciado Marcelo Chehade (PSDB) tem seu nome cotado para ser presidente da Câmara de Santo André no próximo biênio, com patrocínio do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB). Embora Chehade tenha dito que não quer que uma possível candidatura ao comando do Legislativo se torne moeda de troca política, os rumores ganharam força depois que o vereador Professor Minhoca (PSDB) teria aceitado o convite de Paulo Serra para a Pasta de Esportes.

Visão

Vereador do MDB de São Caetano, Sidão da Padaria confirmou a nota dada por esta coluna ontem, de que participou de reunião com o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e que falou sobre os apoios dados por ele na eleição. “Em relação ao meu apoio nas eleições deste ano, lembro a todos que vivemos em uma democracia e o fato de estar ao lado da administração em seus projetos, que acredito serem importantes para a cidade, não significa que apoio eleitoralmente – são coisas distintas. Por fim, cabe ainda dizer, que o resultado das eleições foi abordado pelo próprio prefeito e eu, como vereador e munícipe, apenas citei a relevância de termos um deputado estadual”, discorreu.

Parecer positivo

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) emitiu parecer favorável ao balanço de 2016 da Prefeitura de São Bernardo, último ano do governo de Luiz Marinho (PT). Segundo o conselheiro Sidney Beraldo, relator das contas na Corte, as falhas apontadas por organismos internos da instituição não foram suficientes para emissão de parecer negativo. Beraldo apontou existência de deficit nas contas públicas da cidade, mas que esse descompasso estava dentro de limites aceitáveis pelo TCE.