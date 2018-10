Votação não vai inviabilizar projeto de 2020, diz Palacio

Daniel Tossato



24/10/2018 | 07:13



Candidato a deputado federal pelo PSD, Fabio Palacio alegou que o resultado de sua votação não inviabiliza seu projeto político para 2020. Ele tenta se manter em destaque para disputar a Prefeitura de São Caetano daqui a dois anos.

Apesar de ver reduzido o volume de votos entre 2016 – quando se candidatou pela primeira vez ao Palácio da Cerâmica – e o pleito do dia 7, Palacio destacou ter sido o candidato à Câmara Federal mais bem votado em São Caetano, superando o fenômeno Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Em 2016, o pessedista teve 19.291 votos. Há três semanas, 10.664 na cidade (foram 16.782 no total).

“O resultado desta eleição deixou o time motivado. Não há motivos para abatimento. Tivemos pouco aporte financeiro e mesmo assim acredito que tive uma boa votação”, argumentou Palacio, ex-vereador e ex-secretário executivo do Consórcio Intermunicipal.

“Tivemos eleição atípica, com o fator Jair Bolsonaro aglutinando muitos votos, inclusive no Grande ABC. Sei que não atingi o mesmo número de votos da eleição anterior, mas o resultado está dentro daquilo que esperávamos”, alegou o ex-vereador sobre a comparação entre os dois pleitos.

Na semana passada, a bancada que apoia Palacio na Câmara de São Caetano, formada pelos vereadores Ubiratan Figueiredo (PR) e César Oliva (PR), deu opinião diferente sobre o futuro político de Palacio. Enquanto Ubiratan bancou a candidatura do pessedista para prefeito na próxima eleição, Oliva afirmou que era preciso conversar para tentar entender o recado das urnas.

Embora Palacio aponte fatores positivos da campanha a deputado federal, nos bastidores, o que se comenta é que o resultado das urnas fortaleceu o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Primeiramente porque conseguiu eleger o filho, Thiago Auricchio (PR), à Assembleia Legislativa, quebrando jejum de 16 anos. Em segundo lugar porque Thiago teve mais votos que Palacio na cidade – o republicano convenceu 15.346 eleitores. Por outro lado, Thiago não foi líder em sua disputa particular no município e ficou atrás de Janaina Paschoal (PSL), que teve 19.146 votos em São Caetano.