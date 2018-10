Ibope: em SP, Bolsonaro tem 64% e Haddad, 36%

23/10/2018 | 21:31



Sem oscilar fora da margem de erro, o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) tem 64% das intenções de votos válidos entre eleitores de São Paulo. Fernando Haddad (PT) aparece com 36% no mesmo cenário. Os resultados fazem parte da segunda pesquisa Ibope/Estado/TV Globo realizada no segundo turno da disputa no Estado.

No levantamento anterior, divulgado no último dia 17, Bolsonaro tinha 63% das intenções de votos válidos, que desconsideram os brancos, nulos e indecisos, e Haddad aparecia com 37%.

No critério de votos totais, também não houve mudança significativa no cenário. Jair Bolsonaro oscilou de 55% para 54% e Fernando Haddad variou de 32% para 31%. Brancos e nulos somavam 10% e agora são 11%. Na semana passada, 2% dos eleitores se diziam indecisos ou não responderam, porcentual que agora é de 3%.

A pesquisa foi realizada dos dias 20 a 23 de outubro de 2018. Foram entrevistados 1.512 votantes. A margem de erro máxima estimada é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança utilizado é de 95%. O levantamento foi contratado pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela TV Globo, sendo registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo sob o protocolo Nº SP-00150/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06889/2018.