Projeto social garante festa de 15 anos a três meninas de S.Bernardo

24/10/2018 | 07:00



Debutar os 15 anos é sonho de quase todas as meninas. No entanto, nem todas conseguem realizar a esperada festa, seja por condições financeiras ou familiares. Por esse motivo, grupo de 20 empresas da região, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo, promove projeto denominado Sonho de 15 Anos desde o ano passado, com intuito de proporcionar o momento a jovens que vivem em instituições de acolhimento infantil.

A segunda edição do evento, neste ano, irá comemorar o aniversário de três meninas. Em 2017 seis adolescentes debutaram por meio da ação. O evento será amanhã no Buffet Blessed, no Nova Petrópolis.

A adolescente Tayara (nome fictício), 14 anos – faz aniversário em dezembro –, não escondeu a emoção enquanto fazia a prova do vestido azul royal. Moradora, há quatro anos, de uma das entidades de acolhimento de crianças e adolescentes do município, a garota é uma das três contempladas com o projeto. “Convidei meus amigos para participar do momento que sonhei. Estou ansiosa para a balada e poder me ver como princesa.”

Durante corte e preparo do cabelo, na tarde de ontem, Mariana (nome fictício), 15, disse que está feliz e que vai realizar o sonho também de seu pai, que ela convidou para a festa para ser o príncipe da valsa. “Será momento muito feliz na minha vida.”

Já Bianca (nome fictício), que completou 15 anos em janeiro, observou que a emoção é “indizível”. “Desde os 10 anos espero esse momento. Tenho certeza que nunca mais vou esquecer minha melhor festa.” As três meninas não podem ter suas identidades reveladas porque estão sob tutela judicial.

Além do vestido, as debutantes escolheram a decoração do bufê, cardápio, repertório musical, maquiagem e também farão sessão de fotos. A chegada das jovens na festa será com carro importado, cujo modelo também foi escolhido por elas. Cada uma poderá levar até 20 convidados, e o evento contará ainda com a presença dos patrocinadores e do prefeito Orlando Morando (PSDB).