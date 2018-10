São Bernardo autoriza obras de infraestrutura em 130 habitações

da Redação



24/10/2018



A Prefeitura de São Bernardo autorizou, ontem, o inicio das obras de implantação de infraestrutura pública para a produção de 130 unidades habitacionais destinadas à realocação de famílias do núcleo Alvarenga Peixoto, situado na região do Grande Alvarenga. A ordem de serviço, assinada pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), inclui a elaboração de projetos executivos complementares, canalização aberta do córrego, abertura de via entre as ruas Imola e Alvarenga Peixoto e implantação de redes de água potável e esgoto.

Está prevista ainda a construção de parque linear com playground, bancos, mesas de jogos, quadra de futebol e brinquedos para as crianças. Serão 917 pessoas beneficiadas diretamente. As obras terão custo total de R$ 5,94 milhões e serão executadas com recursos próprios e repasses federais, por meio da Caixa Econômica Federal. A previsão é que os serviços sejam concluídos dentro de 12 meses. Já a edificação das unidades terá início em 2019, com previsão de conclusão em 2021.

“Além do saneamento básico e da consequente melhoria na qualidade de vida, estamos entregando espaço de lazer que poderá ser usado por todos os moradores da região”, destacou Morando.