Mauá contrata empresa com histórico de atrasos

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



24/10/2018 | 07:00



A Prefeitura de Mauá contratou, por R$ 2,2 milhões, a empresa Engecon ABC Construções Empreendimentos e Incorporadora Ltda para promover obras de readequação na maternidade do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini. Com sede em Santo André, a empresa coleciona no seu histórico série de atrasos em contratos firmados com prefeituras da região, incluindo acordo para reforma do PS (Pronto-Socorro) do próprio Nardini, entregue um ano e meio depois do previsto.

O contrato entre a gestão chefiada pelo prefeito Atila Jacomussi (PSB) e a Engecon foi oficializado nesta semana no Diário Oficial do município. A previsão para início das obras remanescentes do quarto andar do complexo hospitalar é janeiro de 2019, com espectativa de entrega em 12 meses.

Com retrospecto de obras de grande porte no seu portfólio, a Engecon ABC esteve envolvida em polêmica durante a gestão do ex-prefeito de Mauá Donisete Braga (ex-PT, atual Pros). Na oportunidade, o chefe do Executivo prorrogou em duas oportunidades contrato com a construtora, livrando a empresa de punições pelo atraso de pelo menos seis meses na entrega da reforma do PS do Nardini. O caso foi denunciado no fim de 2016 pelo Diário.

No seu histórico, a Engecon teve ainda rompimento de contrato junto à administração do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), no fim de 2013. Responsável até então por obras de urbanização no Complexo Beira-Rio, no bairro Serraria, a empresa viu o acordo ser rompido, segundo a Prefeitura, por “incompatibilidade entre projetos e planilha de serviço”.

No mais recente acordo firmado junto à Prefeitura de Mauá, a Engecon ABC ficará responsável por obra que já acumula atraso de um ano e meio. Iniciada em maio de 2015, a readequação do quarto andar do Nardini deveria ter sido entregue em abril de 2017, mas está parada desde janeiro de 2018 após a B&B Engenharia e Construções Ltda abandonar os serviços.

O projeto de reforma do espaço prevê que o setor de maternidade tenha 19 leitos de pré-parto, parto e pós-parto, sendo dez deles como centro de parto normal, dez leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal, 15 leitos de cuidados intermediários e cinco na unidade mamãe canguru. A revitalização também prevê novo centro obstétrico.

No acordo estão previstas a realização de manutenção de áreas de apoio do pavimento, como copas, vestiários, expurgos, espaço de repouso médico, assim como melhoria do setor de enfermagem, dos leitos, e do centro cirúrgico.

Questionada sobre o retrospecto de atrasos em obras executadas pela Engecon ABC, a Prefeitura de Mauá não retornou aos contatos do Diário até o fechamento desta edição.