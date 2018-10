Palmeiras inicia batalha na semi da Libertadores contra o Boca

Dérek Bittencourt



24/10/2018 | 07:00



A obsessiva caminhada do Palmeiras em busca do bicampeonato da Copa Libertadores da América terá sequência hoje diante de velho conhecido. Às 21h45, o Verdão vai medir forças com o Boca Juniors, na tradicional La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina, no duelo de ida pelas semifinais da competição sul-americana.

As equipes se enfrentaram na fase de grupos da competição, neste ano. O primeiro jogo, no Allianz Parque, terminou empatado (1 a 1), enquanto o segundo, na casa dos hermanos, teve triunfo alviverde por 2 a 0. Nas outras três oportunidades em que visitou o Boca Juniors na Bombonera, o Palmeiras perdeu uma (por 2 a 1, em 1994) e empatou duas (ambas por 2 a 2, em 2000 e 2001).

Independentemente dos resultados anteriores, sobretudo a vitória recente, o meia Bruno Henrique salientou as diferenças daquele encontro para este. “Era Libertadores, mas em um momento diferente, um Boca diferente. O Palmeiras também, e agora estamos jogando mata-mata, semifinal. O jogo não será igual, mas fica uma lição, sim, de entrar muito ligado em campo. O Boca é agressivo jogando em casa. Precisamos ter mais cuidado”, disse.

Em grande fase, Bruno Henrique nega favoritismo e elogia argentinos

Destaque do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, com dois gols, Bruno Henrique vive grande fase no time e ganha a confiança do técnico Luiz Felipe Scolari, além de conquistar a torcida. “Fico contente pelo reconhecimento, mas não fico pensando nisso”, exaltou o meio-campista, que nega qualquer favoritismo entre Verdão e Boca. “É competição de mata-mata, muito difícil de se colocar favoritismo em campo. O Boca é muito grande. Sabemos que teremos de jogar muito para chegar à final”, concluiu o jogador.