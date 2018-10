Com S.Caetano no A, grupos do Paulistão-2019 são conhecidos

João Victor Romoli

Especial para o Diário



24/10/2018 | 07:00



A Federação Paulista de Futebol realizou nesta terça-feira o sorteio dos grupos do Paulistão de 2019. O evento, que contou com a presença de representantes de 15 das 16 equipes participantes no torneio – rompido com a entidade, o Palmeiras não enviou dirigente –, definiu a chave do São Caetano, única agremiação da região no torneio.

O Azulão, que chegou às quartas de final na edição deste ano, ficou no Grupo A, ao lado de Santos, Ponte Preta e Red Bull Brasil. Na Chave B, o Palmeiras se juntará a Guarani, São Bento e Novorizontino. No C, o atual bicampeão Corinthians terá como companheiros Mirassol, Ferroviária e Bragantino, enquanto o São Paulo dividirá o D com Oeste,Ituano e Botafogo.

Na primeira fase, cada time joga em turno único com as demais equipes dos outros grupos. Os dois últimos colocados no geral serão rebaixados para a Série A-2. Já os dois melhores de cada quadrangular avançam para a fase mata-mata, que será decidida em confrontos de ida e volta, com a última partida na casa do clube com a melhor campanha. O torneio terá início no dia 20 de janeiro e a grande final acontecerá em 21 de abril.

Presente ao sorteio de ontem, o presidente Nairo Ferreira de Souza disse que já começou a pensar na disputa do torneio e que buscará a permanência na elite. “Já estamos nos preparando, após a saída da Copa Paulista. Vamos nos organizar para o Paulistão, competição que é sempre difícil. Buscaremos bons resultados e a permanência na divisão. Fomos bem contra o São Paulo neste ano (quartas de final) e por uma infelicidade de atletas ficamos de fora do campeonato. Mas o mais importante foi alcançado, que era a nossa permanência no Paulistão”, falou o presidente do Azulão.

Federação confima uso do VAR a partir do mata-mata



O Paulistão do ano que vem terá novidade. Isso porque o conselho técnico da Federação Paulista aproveitou para oficializar ontem o uso de VAR (árbitro de vídeo), a partir da fase de quartas de final.

A entidade será responsável pelo custo integral dos equipamentos nas 14 partidas da fase mata-mata (R$ 28 mil por jogo). O recurso vem justamente após polêmica causada na final do torneio deste ano, quando a arbitragem deu e depois retirou um pênalti para o Palmeiras diante do Corinthians – o Timão se sagrou campeão.

“Aquilo foi um acidente, um ato isolado. Tenho 30 anos de futebol e não vi acontecer outra vez. Mas temos que trabalhar para corrigir. Houve falha de procedimento. O árbitro acertou, mas houve falha de procedimento. O VAR vem para auxiliar. Os clubes foram felizes em aprovar o VAR”, disse o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.

O Paulistão, aliás, também contará com a livre inscrição dos atletas formados nas categorias de base dos clubes. Cada time poderá inscrever 26 jogadores, além dos garotos da base. Vale ressaltar que no próximo ano a venda do mando de campo para o estádio do adversário estará vetada. Os times até podem solicitar para jogar na cidade do rival, mas não no mesmo local.