Transgênero é morta a facadas em Santo André

23/10/2018 | 21:02



Uma transgênero morreu na madrugada da última segunda-feira (22) em decorrência de golpes de faca em Santo André.

De acordo com a Prefeitura, a paciente deu entrada no CHM (Centro Hospitalar Municipal) no domingo com ferimento na virilha esquerda, sem documento de identidade. Ela foi encaminhada à área vermelha, destinada a casos graves, após ser socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O quadro se agravou, foram realizadas manobras de reanimação cardiopulmonar, porém sem sucesso. O óbito foi registrado por volta das 00h30 de segunda.

“Como a vítima não havia sido identificada, por questões éticas, o hospital não passou nenhuma informação sobre o caso, nem mesmo confirmou seu óbito, até que fosse feito, primeiramente, contato com a família, bem como o reconhecimento da falecida”, esclareceu o Paço, em nota.

Na tarde de hoje, o irmão da vítima a identificou. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).