Associação lança HQ sobre ditadura militar

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



24/10/2018 | 07:57



Que Ditadura é Essa?</CF> A pergunta em questão estampa e intitula HQ lançado na noite de ontem pela AMA-A ABC (Associação dos Metalúrgicos Anistiados e Anistiandos do ABC) na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo. Mas muito mais do que respondê-la, a ideia principal da história em quadrinhos, segundo os idealizadores do projeto, é permitir que as novas gerações que não viveram neste período tenham a chance de conhecer um pouco mais sobre a ditadura militar (1964-1985). “Precisamos contar a história do golpe para as próximas gerações para que não aconteça novamente”, explica João Paulo Oliveira, atual presidente da AMA-A.

Com mais de 100 páginas, a HQ reconstrói a linha do tempo desde o golpe militar até a redemocratização, conquistada pela população brasileira a duras penas. Para tanto, a história foi organizada em sete capítulos para facilitar a leitura.

Durante a cerimônia de lançamento, Wagner Santana, presidente do sindicato, disse que o intuito é prestar uma homenagem “aos amigos que sofreram perseguição, que enfrentaram bombas e tanques e aos milhares de anônimos que saíram às ruas em favor da democracia”. A ideia da publicação surgiu há mais de um ano e o lançamento em meio ao período eleitoral atual foi coincidência, garante Oliveira. Ele ressalta, no entanto, que a leitura serve de alerta em relação ao quadro de ameça que a democracia está vivendo. “Hoje, mais do que nunca, com a possibilidade da volta da ditadura com um fechamento mais violento do que em 1964, o livro é oportuno. As novas gerações precisam buscar entendimento”, acredita.

O processo de criação foi baseado em pesquisas de documentos daquele período, livros e sites como Memória da Ditadura, que recontam essa história. “O processo de pesquisa foi muito trabalhoso e levou mais tempo do que o esperado, mas o que mais deu trabalho foi organizar tudo”, conta Ariel Bravo, responsável pela pesquisa e pelo roteiro do livro.

Apesar de trabalhoso, no entanto, ele reforça que o resultado fez o trabalho valer a pena. “Não é só uma cartilha. Queremos que o público crie empatia com os personagens. Incluímos conflitos familiares e não são por acaso. Queremos tocar as pessoas para que não fique apenas no plano intelectual, mas fizemos esse refino narrativo para tocar e informar, para que os leitores possam sentir como foi e de alguma forma pensar no futuro do País”, acrescenta.

Para quem tiver interesse, os exemplares serão distribuídos gratuitamente na seda da associação, no Sindicato dos Metalúrgicos (Rua João Basso, 231), mas o conteúdo também está disponível na íntegra no link.

(Colaborou Daniel Tossato)