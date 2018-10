Palmeiras fecha último treino antes de semifinal com o Boca Juniors

23/10/2018 | 20:10



O Palmeiras treinou com os portões fechados no estádio Nuevo Gasometro, do San Lorenzo, em Buenos Aires, nesta terça-feira. Foi a última atividade antes da semifinal diante do Boca Juniors, nesta quarta, no estádio La Bombonera. A imprensa só acompanhou o início do aquecimento dos jogadores. Todos os atletas que viajaram com a delegação trabalharam em campo.

Felipão tem à sua disposição todos os titulares que vinham jogando recentemente. Os desfalques são o lateral Marcos Rocha (lesão na panturrilha) e o volante Jean (dores musculares).

O único setor em dúvida é a defesa. Como Antônio Carlos e Edu Dracena, defensores que vinham na Copa do Brasil e na Copa Libertadores também jogaram pelo Campeonato Brasileiro, Felipão poderá escalar os outros dois zagueiros: Luan e Gustavo Gómez. O primeiro vem sendo capitão da equipe que está atuando mais no Brasileiro enquanto o paraguaio foi baixa no fim de semana por causa de suspensão. Na prática, Felipão tem escalado os quatro zagueiros independentemente da competição e avalia principalmente a questão física.

Depois de servir a seleção colombiana e ter sido poupado na vitória sobre o Ceará, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Miguel Borja está de volta. O atacante deverá ser escalado como titular nesta quarta-feira ao lado de Willian.

O Palmeiras chegou à Argentina no início da madrugada desta terça-feira. Depois de embarcar no aeroporto de Guarulhos com festa da torcida, os atletas chegaram a Buenos Aires também com festa de alguns torcedores.

No voo dos palmeirenses, todos os assentos tiveram a mensagem #RumoAoBi no encosto, além de uma palavra de incentivo enviada por torcedores ao perfil do clube em uma rede social. "Foi uma grande festa e queremos retribuir isso aos torcedores com uma grande atuação", afirmou Bruno Henrique.