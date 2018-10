Ibope/DF: Ibaneis tem 75% dos votos válidos; Rollemberg tem 25%

23/10/2018 | 19:52



O candidato do MDB ao governo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, lidera a disputa com 75% dos votos válidos, contra 25% de Rodrigo Rollemberg (PSB). Os votos válidos desconsideram nulos, brancos e indecisos, mesmo cálculo feito pela Justiça Eleitoral na hora de computar os votos nas urnas.

Se considerados os votos totais, Ibaneis Rocha tem 66% das intenções de voto e Rollemberg 22%. Brancos e nulos totalizam 9%, e 3% não sabem.

A pesquisa Ibope foi contratada pela TV Globo e ouviu 1.204 eleitores entre os dias 20 e 22 de outubro. Os dados foram registrados no Tribunal Regional Eleitoral do DF sob numero DF-03727/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral sob numero BR-00628/2018. O levantamento tem margem de erro de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro, há uma probabilidade de 95% de a pesquisa retratar a realidade.