Ibope/RS: Eduardo Leite tem 60% dos votos válidos e José Ivo Sartori, 40%

23/10/2018 | 19:51



O candidato do PSDB ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aparece liderando a disputa no segundo turno com 60% dos votos válidos, conforme pesquisa Ibope divulgada na noite desta terça-feira, 23. Seu adversário, o atual governador José Ivo Sartori (MDB), tem 40%.

Considerando-se os votos totais, Eduardo Leite tem 53%, contra 36% de Sartori. Brancos e nulos somam 8% e indecisos, 3%.

A pesquisa foi encomendada pela RBS Participações. A pesquisa ouviu 1.204 eleitores em 70 municípios entre 20 e 23 de outubro. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é 06645/2018 e no TRE-RS, 07227/2018.